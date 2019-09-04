«Фонтанка» показывает, как водитель «Хёндэ» запускает кусок бетона и дорожный знак в «Форд» и начинает скакать

Серьёзное ДТП на Красносельском шоссе в Скачках, где в лобовое стекло «Форда» влетел кусок ограждения, зафиксировал видеорегистратор очевидца – читателя «Фонтанки» Алексея. Он предоставил запись «Фонтанке».

Напомним, по данным УГИБДД, 3 сентября около 17:25 на Красносельском шоссе, 1, «Хёндэ Гетц» наехал на ограждение, и его кусок отлетел во встречный «Форд Фокус». Водитель «Форда», мужчина 1966 года рождения, был госпитализировал с травмами средней степени тяжести.

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Очевидцы отмечали не вполне адекватное поведение водителя «Хёндэ». Действительно, на записи регистратора видно, что он не удерживает машину в полосе, а въехав в ограждение, выходит из машины и начинает скакать, даже запрыгивает на ограждение. Однако «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Красносельскому району сообщает, что, по предварительной информации, оба водителя были трезвы.

По факту ДТП полиция проводит проверку и выясняет все его обстоятельства.