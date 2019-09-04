Топ-менеджер ИКЕА в Петербурге задержан на подкупе в 14 млн за помощь бизнесмену в 370 млн

Полицейские Петербурга испортили репутацию руководителю проекта одной из структур ИКЕА. В грузинском ресторане они записали передачу ему 14 млн рублей, а после отвезли к следователю. «Фонтанка» узнала, что за эту сумму менеджер передал предпринимателю документы, позволяющие отсудить у ИКЕА 370 миллионов.

Как стало известно «Фонтанке» 4 сентября, Следственный комитет по Центральному району возбудил уголовное дело по части восьмой 204-й статьи Уголовного кодекса – «коммерческий подкуп в особо крупном размере». Обвинение предъявлено 39-летнему руководителю регионального проекта ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти б», Сергею Голубеву.

Напомним, что данная компания является структурой корпорации ИКЕА, а до лета прошлого года именовалась «ИКЕА Проперти Б».

По данным нашего издания, Сергей Голубев был фактически задержан около 16 часов 28 августа в грузинском ресторане «Натахтари», расположенном на улице Чернышевского. Оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД подошли к его столику после того, как генеральный директор строительно-монтажной компании «ЭТУ» передал ему 14 миллионов рублей, получив взамен несколько документов с подписью самого Голубева.

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«Фонтанке» известно, что между ИКЕА и фирмой «ЭТУ» был заключен крупный договор о проекте и установке систем безопасности в ТРЦ «Мега Дыбенко», а после возник спор об оплате выполненных работ на сумму в 370 миллионов рублей. Именно подписанные Голубевым бумаги позволили бы петербургской фирме затребовать возмещения в судебном порядке.

Уголовное дело в отношении менеджера Голубева возбуждено не в день задержания, 28 августа, а чуть позже, хотя, по информации «Фонтанки», он признал свою неправоту практически сразу. Это связано с редким составом – «коммерческий подкуп». Взятку в отношении чиновника, например, возбудили бы уже через несколько часов.

По данным «Фонтанки», Голубев находится на подписке о невыезде.

О том, почему в этой реализации есть приличная доля полицейского юмора, а также бизнес-подробности читайте в тексте «Фонтанки».