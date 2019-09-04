Происшествия
Топ-менеджер ИКЕА в Петербурге задержан на подкупе в 14 млн за помощь бизнесмену в 370 млн
Полицейские Петербурга испортили репутацию руководителю проекта одной из структур ИКЕА. В грузинском ресторане они записали передачу ему 14 млн рублей, а после отвезли к следователю. «Фонтанка» узнала, что за эту сумму менеджер передал предпринимателю документы, позволяющие отсудить у ИКЕА 370 миллионов.
Как стало известно «Фонтанке» 4 сентября, Следственный комитет по Центральному району возбудил уголовное дело по части восьмой 204-й статьи Уголовного кодекса – «коммерческий подкуп в особо крупном размере». Обвинение предъявлено 39-летнему руководителю регионального проекта ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти б», Сергею Голубеву.
Напомним, что данная компания является структурой корпорации ИКЕА, а до лета прошлого года именовалась «ИКЕА Проперти Б».
По данным нашего издания, Сергей Голубев был фактически задержан около 16 часов 28 августа в грузинском ресторане «Натахтари», расположенном на улице Чернышевского. Оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД подошли к его столику после того, как генеральный директор строительно-монтажной компании «ЭТУ» передал ему 14 миллионов рублей, получив взамен несколько документов с подписью самого Голубева.
«Фонтанке» известно, что между ИКЕА и фирмой «ЭТУ» был заключен крупный договор о проекте и установке систем безопасности в ТРЦ «Мега Дыбенко», а после возник спор об оплате выполненных работ на сумму в 370 миллионов рублей. Именно подписанные Голубевым бумаги позволили бы петербургской фирме затребовать возмещения в судебном порядке.
Уголовное дело в отношении менеджера Голубева возбуждено не в день задержания, 28 августа, а чуть позже, хотя, по информации «Фонтанки», он признал свою неправоту практически сразу. Это связано с редким составом – «коммерческий подкуп». Взятку в отношении чиновника, например, возбудили бы уже через несколько часов.
По данным «Фонтанки», Голубев находится на подписке о невыезде.
О том, почему в этой реализации есть приличная доля полицейского юмора, а также бизнес-подробности читайте в тексте «Фонтанки».
Справка:
Заметим: это не первый новостной негатив, связанный с деятельностью компании ИКЕА в России. Так, в 2010 году директор компании по Центральной и Восточной Европе Пер Кауфман и директор по недвижимости в России Стефан Гросс лишились мест за то, что закрыли глаза на выплату компанией-подрядчиком взяток. А в 2011 году в Москве был задержан гражданин Турции, кто должен был передать взятку топ-менеджеру ИКЕА Карлу Ола за предоставление в аренду двух помещений в ТРЦ «МЕГА Теплый стан».
Все же, самой заметной стала десятилетняя тяжба шведского гиганта с московским предпринимателям Константином Пономаревым, поставлявшим компании дизель-генераторы для строящихся ТЦ «Мега-Дыбенко» и «Мега-Парнас». В 2010 году он по мировому соглашению отсудил у российских структур ИКЕА 25 млрд рублей в счет задолженности за 2007–2008 годы. Затем бизнесмен потребовал от концерна еще 33 млрд рублей за следующий период аренды, однако эти претензии были отклонены российскими судами. Впоследствии Пономарев отсудил у IKEA еще 507 млн рублей и претендовал также на 9,3 млрд рублей корпорации.