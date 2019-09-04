«Превышает все мировые показатели». В Минздраве заявили, что в России выросла продолжительность жизни

Скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все мировые показатели. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 4 сентября.

По словам министра, продолжительность жизни в России у женщин выросла до 78,5 лет за семь месяцев, у мужчин — до 68,5 лет, сообщает РИА Новости. Скворцова назвала данные показатели «существенными» и напомнила, что для долгой жизни важно заниматься профилактикой заболеваний.

В марте Скворцова рассказала, что порядка 70% смертей мужчин трудоспособного возраста вызвано употреблением алкоголя. По ее словам, максимально проблемы со здоровьем накоплены у граждан в возрастной категории после 45–50 лет.

Повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году поручил в майском указе президент России Владимир Путин.

Ранее в Росстате заявили, что в России рекордно выросло число граждан, перешагнувших столетний рубеж. Количество долгожителей утроилось за последние восемь лет.