Самолёт «Руслайна» не долетел до Петербурга. Борт вернулся в Воронеж из-за проблем с шасси

Самолёт авиакомпании «Руслайн», следовавший из Воронежа в Петербург, вернулся в аэропорт вылета утром 4 сентября. Об этом «Фонтаке» сообщили в справочной воздушной гавани.

Из данных онлайн табло воронежского аэропорта следует, что рейс 7R 554 вылетел в 7.15, после набора высоты начал снова готовиться к посадке.

«Борт вернулся по технической причине. Время нового вылета пока не назначено», — отметили в справочной.

Рейс обслуживает Bombardier CRJ200. По данным РИА Новости, причиной возвращения стала неубравшаяся стойка шасси. Посадка прошла штатно, никто не пострадал.

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«Фонтанка» напрвила запрос в авиакомпанию «Руслайн».