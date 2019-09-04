«У меня есть отличное сообщение...» Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Президент США поздравил Польшу, отвечая на вопрос о годовщине начала Второй мировой войны и сказал, что у него есть «отличное сообщение» для европейской страны. На это 4 сентября обратил внимание Newsweek.

REPORTER: Do you have a message for Poland on the 80th anniversary of World War 2?



TRUMP: "I do have a great message for Poland & we have Mike Pence, our vice president, is just about landing right now...I just want to congratulate Poland"



[Poland was smashed by Nazis in 1939] pic.twitter.com/PIOrhx3eC7 — Aaron Rupar (@atrupar) September 2, 2019

Дональд Трамп отменил визит на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны. Журналист спросил у американского лидера, не хочет ли он что-то сказать в связи с трагической годовщиной. «У меня есть отличное сообщение», – ответил Трамп, подразумевая под этим, что в Польше его заменит вице-президент Майк Пенс.

«А пока я просто хочу поздравить Польшу. Это великая страна с замечательными людьми. В нашей стране много поляков — может быть, около восьми миллионов. Мы любим наших польских друзей», — сказал Трамп.

Реклама



Ранее сообщалось, что Трамп отменил поездку в Польшу под предлогом урагана «Дориан», однако вместо этого отправился в гольф-клуб. Это спровоцировало заочную перепалку президента США с мэром Лондона Садиком Ханом. Хан, который участвовал в мероприятиях в Польше, заявил в интервью Politico, что Трамп не смог приехать, потому что «явно был занят – боролся с ураганом с поля для гольфа». Трамп в ответ назвал мэра Лондона «ужасным и некомпетентным» и посоветовал сосредоточиться на борьбе с преступностью.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу.