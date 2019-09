«У меня есть отличное сообщение...» Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Президент США поздравил Польшу, отвечая на вопрос о годовщине начала Второй мировой войны и сказал, что у него есть «отличное сообщение» для европейской страны. На это 4 сентября обратил внимание Newsweek.

REPORTER: Do you have a message for Poland on the 80th anniversary of World War 2?



TRUMP: "I do have a great message for Poland & we have Mike Pence, our vice president, is just about landing right now...I just want to congratulate Poland"



[Poland was smashed by Nazis in 1939] pic.twitter.com/PIOrhx3eC7