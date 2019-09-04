В ЦБ заметили волну хищений через взломанные страницы в соцсетях. Жертвы мошенников «помолодели»

На волну хищений денежных средств с помощью взлома аккаунтов в социальных сетях обратили внимание в Банке России. При этом жертвы мошенников «помолодели», поскольку пенсионеры перестали доверять сомнительным просьбам о помощи от мнимых родственников. Об этом 4 сентября рассказал замначальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

«Злоумышленник получает доступ к вашей странице и начинает публиковать посты, писать сообщения от вашего имени, например с просьбой о помощи», — цитирует Сычева РБК со ссылкой на «Известия».

Он также рассказал, что 97% преступлений, связанных с хищениями у банковских клиентов, совершались с помощью социальной инженерии — злоумышленники вводили пользователя в заблуждение, чтобы он сам предоставил им доступ к средствам.

Изменилась и аудитория жертв обмана: если раньше это были люди старшего и среднего возраста, то теперь — экономически активные граждане 30-45 лет, около 65% среди них занимают женщины, рассказал Сычев.

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Сычев добавил, что пожилые россияне больше не покупаются на сообщения в стиле «мама, я попал в беду, кинь деньги». Техники работы с пенсионерами стали приносить мошенникам меньше денег. Кроме того, как правило, у людей в возрасте нет крупных сумм на карте, сбережения они держат либо на вкладе, либо дома в виде наличных.