Китай хочет построить в России крупнейший в мире завод по производству метанола за 740 млрд рублей. На спирт перегонят газ из Якутии

Завод по переработке газа в метанол планиурет построить в Хабаровском крае китайская компания Sherwood Energy, которая входит в Sirius Holding. Предприятие станет крупнейшим в мире, пишет 4 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

По данным издания, инвестици в проект оцениваются в 740 млрд рублей. Сырьем должен стать газ из месторождений западной Якутии, который планируют доставлять на побережье Охотского моря по газопроводу. Разведку и разработку месторождений оценивают в 250 млрд рублей, прокладку газопровода в 150 млрд и строительство предприятия в 300 млрд. Еще 40 млрд запланированы на создание инфраструктуры в поселке Аян.

Первая стадия проекта предполагает создание производства метанола мощностью 7,2 млн тонн в год.

Подписание соответствующего соглашения запланировано на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. В Sirius Holding изданию планы по проекту подтвердили.