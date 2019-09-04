«Начался новый день, и "Яндекс.Такси" уже в деле». На выезде из Пулково два таксиста попали в две аварии в соседних полосах

Сразу два автомобиля «Яндекс.Такси» попали в аварии на выезде из аэропорта Пулково в Петербурге ранним утром 4 сентября.

На видеозаписи, опубликованной в сообществе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» видно, что два автомобиля с цветографией «Яндекс.Такси» устроили аварии буквально по соседству. На выезде из-за ДТП аэропорта плотное движение.

«Начался новый день и «Яндекс.Такси» уже в деле», – комментирует видео пользователь.

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