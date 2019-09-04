«Мы на месте не стоим». Минздрав закупил десять тысяч упаковок запрещенных в России препаратов

Десять тысяч упаковок не зарегистрированных в России психотропных лекарств закупил Московский эндокринный завод. В их числе нашумевший «Фризиум», который применяется для лечения эпилепсии.

О покупке 4 сентября сообщила «Интерфаксу» министр здравоохранения Вероника Скворцова. Министр уточнила, что Минздрав готов восстановить регистрацию «Фризиума» в России, однако требуется заявление производителя.

«Препараты, о которых мы говорили, уже закуплены. Мы на месте не стоим», — сказала Скворцова. «Мы постараемся с помощью наших административных возможностей сопровождения все процессы провести очень организованно в максимально короткие сроки», — добавила она.

За покупку незарегистрированных в стране лекарственных препаратов для больных детей россиян неоднократно задерживали правоохранительные органы. Чаще в новостях фигурировал именно противосудорожный «Фризиум». Последний случай произошел 15 августа с москвичкой, которую задержали, когда она забирала таблетки с почты. Против женщины возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических и психотропных средств, но после вмешательства прокуратуры дело закрыли.