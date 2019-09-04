После «особой химии» в отношениях с президентом РФ премьер-министр Индии начал писать в Twitter на русском языке

Премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал в своем аккаунте в соцсети Twitter сообщение на русском языке. Премьер прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 4 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

«Прибыл в столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрестком динамичного региона. С нетерпением жду участия в разных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита», — написал он 4 сентября.

Во Владивостоке Моди примет участие В программе его официального визита в Россию также встреча с президентом страны Владимиром Путиным. В частности, стороны планируют посетить судостроительный комплекс «Звезда».

Ранее премьер Индии заявил, что у него сложились особые отношения с президентом России Владимиром Путиным. «В наших отношениях существует особая химия, особая легкость. Здесь, на этом форуме, у нас будет много времени», — сказал Моди в интервью ТАСС.

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Ранее президент России Владимир Путин посетил Индию с официальным визитом, в рамках которого был подписан контракт на поставку Индии зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» на сумму более 5 млрд долларов.