Российский теннисист Медведев впервые вышел в полуфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев добился победы над швейцарцем Стэном Вавринкой в 1/4 финала проходящего в Нью-Йорке турнира Большого шлема US Open.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты.

Сейчас Медведев является пятой ракеткой мира, а Вавринка – 24-й. Ранее соперники в официальных матчах играли друг против друга один раз: Медведев победил швейцара в первом круге "Уимблдона"-2017.

В полуфинале Медведев встретится с победителем матча между 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером и болгарином Григором Димитровым.