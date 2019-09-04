Дюков: РФС работает над изменением регламента после изучения перехода Сутормина в «Зенит»

Глава РФС Александр Дюков заявил, что трансфер полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит» вызывает вопросы.

— Мы должны действовать по футбольным законам и регламентам, — приводит ТАСС слова Дюкова. — Регламенты не были нарушены, поэтому этот трансфер был зарегистрирован. Что касается РПЛ, у нее не было оснований не зарегистрировать этот трансфер. Если говорить о сути этой сделки, то она, безусловно, вызывает вопросы.

Что может РФС сделать и как отреагировать — это внесение изменений в регламент, чтобы в будущем те школы, которые подготовили классного квалифицированного футболиста, получали бы вознаграждение за эту работу, и механизм солидарности должен работать. Сейчас соответствующие подразделения в РФС заканчивают анализ этой ситуации и готовят предложение по внесению изменений в регламент.

В конце июня Сутормин перешел из «Оренбурга» в «Рубин», а 8 июля казанцы объявили о трансфере полузащитника в «Зенит». В середине августа в СМИ появилась информация, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тысяч рублей. Профильный портал Transfermarkt оценивает примерную рыночную стоимость Сутормина в 3,5 миллиона евро.