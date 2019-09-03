Роскосмос не согласен с NASA. Космический мусор не угрожает МКС

Специалисты Роскосмоса и его головного научного института ЦНИИмаш опровергли данные NASA о потенциально угрожающем Международной космической станции космическом мусоре.

Специалисты Роскосмоса опровергли прогнозы NASA для Международной космической станции — https://t.co/n081lwNkne



Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает! pic.twitter.com/Up1jT8DefE — РОСКОСМОС (@roscosmos) 3 сентября 2019 г.

"Специалисты госкорпорации "Роскосмос" и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчеты партнеров по программе Международной космической станции (МКС) на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции", – говорится в сообщении госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, "расчеты баллистиков ЦНИИмаш опровергли предоставленные данные, о чем партнеры были уведомлены". В госкорпорации заверили, что безопасности станции и экипажа ничего не угрожает.

ЦНИИмаш, пояснили в Роскосмосе, ранее получил предварительные расчеты NASA о необходимости провести маневр уклонения из-за потенциальной угрозы. По данным NASA, на сегодняшний день на орбите находятся более 2200 действующих и свыше 5 тыс. отслуживших космических аппаратов, а также более 14 тыс. фрагментов космического мусора. Всего на орбите Земли на данный момент зафиксировано почти 20 тыс. различных объектов.