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Происшествия
03.09.2019 23:37
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СК РФ возбудил уголовные дела после гибели трёх несовершеннолетних россиянок в бассейнах турецких отелей

Председатель СК России поручил тщательно расследовать обстоятельства получения травм и гибели граждан России на территории Турецкой Республики, сообщает Следком вечером 3 сентября.

"Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СУ СК России по Ленинградской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), совершенного в отношении 12-летней гражданки Российской Федерации на территории Турецкой Республики", – сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

 

18 августа 12-летняя Алиса купалась в бассейне, ее рука попала в трубу системы фильтрации, где застряла, в связи с чем ребенок длительное время находился под водой. После оказания помощи пострадавшей она была госпитализирована в медицинское учреждение на территории Турецкой Республики, где в последующем скончалась. Девочку сегодня похоронили в Петербурге. "По версии следствия, данная трагедия стала результатом оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, со стороны сотрудников отеля, которыми не было обеспечено надлежащее технически-исправное состояние элементов системы водоподготовки плавательного бассейна, пригодное для его безопасной эксплуатации", – сказала Петренко.

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Также Председатель СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного органами СУ СК России по Красноярскому краю по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) по факту гибели 16-летней жительницы Красноярского края. По предварительным данным, в июле 2019 года 16-летняя жительница Красноярска была госпитализирована в медицинское учреждение Турецкой Республики, где скончалась через несколько часов. В настоящее время назначены и проводятся ряд экспертиз для установления точной причины смерти.

Помимо этого, Александр Бастрыкин поручил провести проверку и всесторонне разобраться в обстоятельствах гибели после получения травм на территории Турецкой Республики 19-летней жительницы г. Москвы и малолетней девочки 2013 года рождения.

В ходе следствия будут проверены все обстоятельства причинения вреда здоровью и гибели российских граждан.

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