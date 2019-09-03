Борис Джонсон лишился большинства в британском парламенте

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лишился большинства в палате общин после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии, передает BBC.

Ли от консерваторов прямо во время заседания перешел в ряды либерал-демократов, отмечает агентство.

Это означает, что отныне правительство в Великобритании будет кабинетом меньшинства. "Консервативное правительство преследует идею "жесткого" Brexit, которая осуществляется беспринципными способами. Она неоправданно ставит под угрозу жизни и источники средств к существованию, она ставит под угрозу целостность страны. Более того, она подрывает экономику, демократию и роль страны в мире", – говорится в заявлении Ли.

Он подчеркнул, что Демократическая партия помогает "оставить эту страну и мир с лучшими условиями для жизни следующему поколению".

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Консервативная партия Великобритании, возглавляемая премьер-министром Борисом Джонсоном, вместе с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP) составляла парламентское большинство в палате общин. В настоящий момент в Консервативной партии и DUP состоят 319 парламентариев вместо 320, необходимых для большинства. Всего в палате общин 650 членов, 639 из которых занимают места в парламенте.

28 августа сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II утвердила приостановку работы Палаты общин на период со второй недели сентября до 14 октября по просьбе премьер-министра Бориса Джонсона.

Планируется, что парламент должен приостановить работу после проведения дебатов 9 сентября. Возобновление работы парламентариев предполагается не ранее 14 октября.

Приостановка работы парламента приведет к потере нескольких дней для заседания на тему запланированного на 31 октября выхода Великобритании из ЕС.