ФИФА показала эмблему ЧМ-2022 в Катаре

Организаторы чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре представили официальную эмблему состязаний. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the world’s greatest football showpiece.



Read more: https://t.co/QLAMYhKPWe pic.twitter.com/5QSPiwRUp0 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 3 сентября 2019 г.

Эмблема чемпионата представляет собой белое кольцо с красными узорами, скрученное в восьмёрку. Как поясняют организаторы, символ чемпионата походит на традиционную шерстяную шаль, которую в зимние месяцы носят в регионе Персидского залива, а цифра восемь олицетворяет восемь стадионов, на которых будут проходить соревнования.

«Официальная эмблема 22-го чемпионата мира по футболу ФИФА воплощает в себе видение события, которое объединяет и привлекает весь мир, и в то же время демонстрирует яркие элементы местной и региональной арабской культуры», — говорится в описании на сайте ФИФА.