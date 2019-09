ФИФА показала эмблему ЧМ-2022 в Катаре

Организаторы чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре представили официальную эмблему состязаний. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the world’s greatest football showpiece.



Read more: https://t.co/QLAMYhKPWe pic.twitter.com/5QSPiwRUp0