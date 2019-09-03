На Красносельском шоссе «Гетц» отправил кусок ограждения в салон встречного «Форда»

В вечерней аварии, собравшей пробки на Красносельском шоссе, пострадал один человек. Официальную информацию сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной версии, 3 сентября около 17:25 на Красносельском шоссе, у дома 1, корпус 2, «Хендэ Гетц» наехал на ограждение, и его кусок отлетел во встречный «Форд Фокус». Пострадал водитель, мужчина 1966 года рождения. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали.

Ехавшие мимо автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отмечают, что предполагаемый виновник аварии, водитель «Хёндэ», казался нетрезвым. Читатель «Фонтанки» Алексей согласен с ними.

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«Являюсь свидетелем этого ДТП. Водитель «Хёндэ» был явно не в адекватном состоянии, скорее, в наркотическом опьянении, постоянно вилял передо мной. «Хёндэ» влетел в разделитель, от удара во встречный «Форд» отлетела металлическая тумба, что она там делала, непонятно», – рассказывает наш читатель.

По факту ДТП полиция ведёт проверку, все обстоятельства устанавливаются.

Сейчас движение по путепроводу замедленно («Яндекс» подсвечивает участок жёлтым): там действуют ограничения из-за затянувшихся дорожных работ.