Происшествия
ПВО Сирии отразили атаку беспилотников террористов по базе Хмеймим
ПВО отразила атаку беспилотных летательных аппаратов, запущенных террористами в направлении российской авиабазы Хмеймим, сообщило Гостелевидение Сирии.
"В городе Латакия слышны взрывы из-за работы ПВО, отражающей атаку нескольких БПЛА, запущенных террористами в зоне деэскалации в направлении базы Хмеймим", – передает телеканал Ikhbariya.
Сирийская правительственная армия в субботу в одностороннем порядке остановила боевые действия в зоне деэскалации Идлиб.
Источник: РИА Новости