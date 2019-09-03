«Зенит» сформировал заявку на групповой этап Лиги чемпионов

Сегодня сине-бело-голубые направили в адрес УЕФА список игроков для участия в осенней стадии главного клубного турнира Европы.

В список «А» вошли 23 футболиста:

Вратари – Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин;

Защитники – Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Эмануэль Маммана, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников;

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Полузащитники – Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Юрий Жирков;

Нападающие – Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.

В список «B» вошли 6 игроков: Никита Гойло, Николай Рыбиков, Данила Прохин, Кирилл Капленко, Леон Мусаев, Илья Воробьев.

Сине-бело-голубые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА с «Лионом», «Бенфикой» и «РБ Лейпциг».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не очень доволен результатами жеребьевки. Напомним, петербуржцы попали в группу G. За выход в плей-офф петербуржцы поспорят с «Бенфикой» (Португалия), «Лионом» (Франция) и «РБ Лейпциг» (Германия).

Расписание «Зенита» в Лиге чемпионов:

17 сентября «Лион» – «Зенит»;

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2 октября «Зенит» – «Бенфика»;

23 октября «Лейпциг» – «Зенит»;

5 ноября «Зенит» – «Лейпциг»;

27 ноября «Зенит» – «Лион»;

10 декабря «Бенфика» – «Зенит».