Президент Исландии пообещал "Фонтанке" выучить русский язык

Президент Исландии Гвюдни Йоханнессон заинтересован в изучении русского. Об этом он рассказал корреспонденту "Фонтанки". До победы в президентских выборах в 2016 году Йоханнессон был профессором в Университете Исландии. Среди прочего, там он изучал русский язык.

В беседе с "Фонтанкой" он посетовал, что его знания теории языка давно не отрабатывались на практике. Однако в апреле 2019 года на "Арктическом форуме" в Петербурге, Гвюдни Йоханнессон завершил свою речь несколькими предложениями на русском языке, чем вызвал фурор среди участников.

"Я специально готовился к выступлению", – рассказал Гвюдни Йоханнессон "Фонтанке", "На самом деле, я хотел бы выучить русский язык как следует. Вероятно, когда я закончу с президентством, я плотно засяду и выучу его".