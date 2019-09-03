Президенту Турции не понравился авиаудар США по Идлибу

Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.

"В последние дни США, к сожалению, вступили в конфликт, проведя авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли около 700 мирных жителей. Конечно, там могут быть и боевики, однако постепенно Идлиб исчезает… Невозможно смотреть на это молча. Мы обсуждаем это с РФ и Ираном. Наши делегации постоянно находятся в контакте", – сказал Эрдоган в Анкаре на совместной пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем.

Он добавил, что намерен поднять тему Идлиба на саммите РФ-Турция-Иран в Анкаре 16 сентября и на Генассамблее ООН, которая пройдет в конце сентября. "Беженцы оттуда влияют на нас, поэтому мы так чувствительно к этому относимся", – отметил Эрдоган, пишет РИА Новости.

Сирийская правительственная армия в субботу в одностороннем порядке остановила боевые действия в зоне деэскалации Идлиб.

Ранее в Центре по примирению в Сирии сообщили, что нанесенный американцами 31 августа авиаудар в зоне деэскалации Идлиб привел к многочисленным жертвам и разрушениям. Атака была совершена в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей, так как США не уведомили российскую или турецкую сторону о планируемых действиях.