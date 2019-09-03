США ввели санкции против космических ведомств Ирана

США ввели санкции против космических ведомств Ирана, сообщило американское министерство финансов.

Под санкции попали исследовательский институт астронавтики, космическое агентство и иранский центр исследования космоса. США ранее ввели ряд санкций против Ирана за программу создания баллистических ракет. Военные и космические ракеты во многом идентичны по технологии создания.

Напомним, накануне США заявили о неудачном пуске ракеты в Иране, который зафиксировали их военные спутники. Власти Ирана отрицать этого факта не стали.