Петербургская банщица покусала дорожного полицейского под Гатчиной. Она не поверила в его власть

Погоня за дамой на «Солярисе» закончилась для инспектора ГИБДД производственной травмой. На его предплечье красуются следы зубов сотрудницы бани из Петербурга.

Как сообщает издание 47News, погоня началась ночью 3 сентября после отказа водителя «Хендай Солярис» остановиться на требование сотрудников ГИБДД. В этот момент автомобиль проезжал деревню Межно, что находится под Гатчиной. Через несколько минут машина все же затормозила, но на просьбу выйти и показать документы дама за рулем отреагировала категорическим отказом. Она пребывала в убеждении, что правом требовать у нее водительские права обладают только сотрудники полиции обыкновенной, но никак не дорожной. Не без труда её удалось «выковырять» из машины. В процессе, под матерные выкрики, с формы инспектора слетел видеорегистратор. В итоге владелица иномарки повисла на руке полицейского, вцепившись в него зубами. Травмы оказались несерьезными, но ощутимыми, укушенный сотрудник продолжил службу, а с раздосадованной барышней продолжили беседу уже те представители МВД, которым она показала документы, не прибегая к людоедству.

Кусачей оказалась 58-летняя работница бани в центре Петербурга. Удивительное выявила медэкспертиза – банщица была абсолютно трезва. Сейчас ей вручили протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника, следы зубов могут послужить поводом для возбуждения уголовного дела.