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Как получить с ИКЕА: хочешь 370 млн – заплати 14

Топ-менеджера ИКЕА в Петербурге подловили в «смешном» для полицейских ресторане. Очевидность ситуации заставила признаться в подкупности за 14 миллионов, а речь шла о трети миллиарда.

Как получить с ИКЕА: хочешь 370 млн – заплати 14

Фото с сайта pixabay.com/sajinka2

Руководителя региональной структуры международной торговой сети ИКЕА задержали с поличным – под видео и аудио бизнесмен передал ему «взрослую» сумму и получил взамен документы, позволяющие взыскать с мировой торговой сети 370 млн рублей. По информации «Фонтанки», оперативники «строительного» отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД задержали 39-летнего руководителя регионального проекта ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Б» Сергея Голубева. Он возглавляет структуру корпорации ИКЕА, которая до прошлого лета называлась «ИКЕА Проперти Б».  

Встреча под присмотром состоялась около 16 часов 28 августа. По данным «Фонтанки», в ресторане «Натахтари» на улице Чернышевского менеджер получил от генерального директора петербургской строительно-монтажной компании «ЭТУ» Ильи Лещева 14 миллионов рублей, после чего передал бизнесмену четыре подписанных им же претензионных письма в адрес «Ингка Сентерес Рус Проперти Б» о выполнении дополнительных работ на 370 миллионов рублей. Тем самым петербургская фирма «ЭТУ» получила правовую возможность взыскания этих средств с ИКЕА. «Фонтанка» попросила Илью Лещева рассказать подробнее об обстоятельствах. Он ответил, что не может комментировать.  

Следственным комитетом Центрального района Петербурга возбуждено уголовное дело по части 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). В материалах указано, что изначально между руководством ООО «ЭТУ» и структурой ИКЕА летом 2015 года был заключен договор на разработку проекта и монтаж систем противопожарной безопасности в торговом комплексе «Мега Дыбенко» в Кудрово. Кстати, фирма «ЭТУ», согласно информации ее же сайта, работает на подряде с ИКЕА и в «Мега Парнасе».

В конце концов, как это порой бывает при сотрудничестве с глобальными корпорациями, возник спор по поводу объема выполненных работ и, соответственно, оплаты. Судя по фабуле уголовного дела, непонимание оценивалось именно в 370 миллионов рублей. А исходя из диалога в ресторане «Натахтари», руководитель проекта Голубев пошел на уступку, но не бескорыстно и только в свою сторону.

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В этой истории «Фонтанка» обращает внимание на незаметную иронию сотрудников экономической полиции. Как известно, их кабинеты находятся в доме 30 по улице Чайковского, а мизансцена с Голубевым состоялась в грузинском ресторане на Чернышевского – угловом доме с той же улицей Чайковского. То есть в ста метрах от входа в Управление экономической безопасности. По их просьбе бизнесмен выбрал там место для заключительной беседы. В итоге полицейским не надо было далеко шагать, а потом везти задержанного по пробкам.

Что касается самого Голубева, то он признал, что был не прав. Раскаяние закрепили протоколом допроса. Отпущен на подписку о невыезде.

Также, по информации «Фонтанки», в ходе переговоров компании «ЭТУ» с компанией «Ингка Центрес» по урегулированию разногласий, возникших в ходе исполнения договора подряда, достигнуто соглашение о полном урегулировании всех претензий. На вопрос «Фонтанки» об условиях урегулирования генеральный директор «ЭТУ» Лещев ответил сентенцией о коммерческой тайне.

На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров МЕГА. В состав всех ТЦ «МЕГА» входит магазин IKEA. В 2018 финансовом году (с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года) торговые центры «МЕГА» в России посетили 246 миллионов человек. Напомним, что российская ИКЕА иногда попадает в новости, не имеющие отношение к репутации, которую мировая сеть декларирует.

Евгений Вышенков,
«Фонтанка.ру»

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