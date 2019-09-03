Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +19
$ 66.91р
73.20р
21:32 03.09.2019
Расширенный поиск

Происшествия
03.09.2019 20:43
Печать

«Раскуроченная машина с водителем в крови». ДТП остановило Красносельское шоссе, автомобилисты винят замороженный ремонт

Серьёзные пробки вечером 3 сентября спровоцировало ДТП на путепроводе на Красносельском шоссе в Скачках, в районе дорожных работ. Местные жители отмечают, что на этом участке часто происходят аварии, и пишут: «Мост начал сбор осенних жертв».

«Гетц» на встречке (в сторону города), а в сторону Красного раскуроченная машина с водителем в крови. МЧС и «скорая» его не трогали, вскрывали пассажирскую дверь и багажник», – рассказывают в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте».

«Я так понял, «Гетц» чёрный врезался в бетонные блоки, и знак влетел в «Форд», причем, походу, бетон прямо вовнутрь влетел», – пишет Костя в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Кто-то заметил следы ДТП сразу на четырёх машинах.

Проезду мешают не только разбитые машины, но и любопытство едущих мимо очевидцев: «Я-то думаю, чего стоим мёртво. А там фоткают все, оказывается».

Реклама

ДТП на Красносельском шоссе. Фотографии очевидцев из vk.com/krasnoe_selo и vk.com/spb_today.

Напомним, работы на Таллинском шоссе, в том числе на Лиговском и Гореловском путепроводах, встали из-за финансовых проблем проводившей их компании «Пилон». В августе после публикаций в СМИ о том, что на одном участке шоссе полоса почти год перекрыта по ошибке, ограждения в этом месте подвинули, но транспортных проблем это не решило.

 

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
shutterstock.com
03.09.2019 18:00

Семейное счастье живёт на кухне

Кухня – особенная часть квартиры, и это не случайно. Она является символом домашнего очага, семейной теплоты и уюта.
Компания ARKAN
03.09.2019 16:12

Итоги августа 2019 года от команды ARKAN

В августе 70% попыток угона были совершены в Санкт-Петербурге. Автомобили брендов TOYOTA (6) и Land Rover (2) по-прежнему занимают лидирующие позиции. Вместе с ними в ТОП-3 вошел корейский бренд Kia (1).
Setl Group
03.09.2019 15:37

«Петербургская Недвижимость» рассказала о средней стоимости семейных квартир

Школьнику лучше всего делать уроки в своей комнате, где обустроен комфортный письменный стол, а другие члены семьи не будут отвлекать от занятий. Специально к началу учебного года эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» проанализировали, во сколько обойдется семейная квартира.
«Петербургская Недвижимость»
03.09.2019 15:09

«Петербургская Недвижимость» предоставляет скидки за фотографии в соцсетях

«Петербургская Недвижимость» и Setl Group отмечают 25-летие и предлагают покупателям скидку 25 тысяч рублей* на квартиру за пост с поздравлением и снимком у праздничной фотозоны.
Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
03.09.2019 14:45

Старт акции «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» объявляет о старте акции на квартиры комфорт-класса в 21 квартале ЖК «Северная долина». Приобрести жилье со скидкой до одного миллиона рублей можно в корпусах 11 и 12 (15 очередь). Передачу ключей дольщикам планируется начать на 9 месяцев раньше запланированного срока.
ГК «Эталон»
03.09.2019 13:49

Группа «Эталон» поддерживает юных предпринимателей

В конце августа состоялась первая презентация стартапов, направленных на улучшение жизни горожан, которые поддерживает Группа «Эталон».
ГК «Ленстройтрест»
03.09.2019 13:11

Детский сад в финском городке «Юттери» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала застройщику «Ленстройтрест» разрешение на ввод в эксплуатацию дошкольного учреждения, построенного на территории жилого квартала «Юттери» в Колпинским районе.
Setl Group
03.09.2019 11:38

В проектах Setl Group начали работу 2 новых школы и 6 детских садов

8 социальных объектов, построенных Setl Group, открылись в первые дни сентября в разных районах Петербурга и в Мурино. Это 2 общеобразовательных школы и 6 муниципальных садиков. Вместе они примут почти 2 тысячи ребят.
РСТИ (Росстройинвест)
03.09.2019 09:00

РСТИ (ГК Росстройинвест) построит детский сад на 220 мест в ЖК Terra

Холдинг РСТИ спроектирует и построит отдельно стоящий детский сад на 220 мест в рамках реализации проекта класса бизнес-лайт «Terra» у Пионерского сада. Начало строительства запланировано на 2022 год, ввод в эксплуатацию – на 2024 год, после чего детский сад будет передан на баланс города.
Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
02.09.2019 17:33

В ЖК «Северная долина» открылись третья школа и шестой детский сад

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает об открытии третьей общеобразовательной школы и шестого детского сада в жилом комплексе «Северная долина».
ГК «Полис Групп»
02.09.2019 17:20

ГК «Полис Групп» организовала детский праздник в поддержку профессии строитель

В честь Дня знаний ГК «Полис Групп» совместно с детским городом профессий «Кидбург» организовали праздничную программу для детей «Строим вместе с ГК «Полис Групп»!
Setl Group
02.09.2019 16:06

Хвойная аллея украсила открывшуюся школу в Красногвардейском районе

2 сентября состоялось открытие новой общеобразовательной школы №491, построенной Setl Group в ЖК «ЗимаЛето». В день открытия школы ее двор украсили 16 вечнозеленых туй. Их посадили сами ребята, им помогали строители и учителя.