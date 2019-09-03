«Раскуроченная машина с водителем в крови». ДТП остановило Красносельское шоссе, автомобилисты винят замороженный ремонт

Серьёзные пробки вечером 3 сентября спровоцировало ДТП на путепроводе на Красносельском шоссе в Скачках, в районе дорожных работ. Местные жители отмечают, что на этом участке часто происходят аварии, и пишут: «Мост начал сбор осенних жертв».

«Гетц» на встречке (в сторону города), а в сторону Красного раскуроченная машина с водителем в крови. МЧС и «скорая» его не трогали, вскрывали пассажирскую дверь и багажник», – рассказывают в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте».

«Я так понял, «Гетц» чёрный врезался в бетонные блоки, и знак влетел в «Форд», причем, походу, бетон прямо вовнутрь влетел», – пишет Костя в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Кто-то заметил следы ДТП сразу на четырёх машинах.

Проезду мешают не только разбитые машины, но и любопытство едущих мимо очевидцев: «Я-то думаю, чего стоим мёртво. А там фоткают все, оказывается».

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Напомним, работы на Таллинском шоссе, в том числе на Лиговском и Гореловском путепроводах, встали из-за финансовых проблем проводившей их компании «Пилон». В августе после публикаций в СМИ о том, что на одном участке шоссе полоса почти год перекрыта по ошибке, ограждения в этом месте подвинули, но транспортных проблем это не решило.