Парку в Калининском районе могут присвоить имя Жореса Алферова

Большинство членов топонимической комиссии Петербурга на внеочередном заседании проголосовали за присвоение безымянному саду на пересечении улицы Верности и проспекта Науки имени нобелевского лауреата Жореса Алферова.

Решение предстоит утвердить главе города. Об этом «Фонтанке» 3 сентября рассказал член комиссии, краевед Алексей Ерофеев.

«Это очень большой и благоустроенный сад. Поэтому практически всех выбор этого места удовлетворил, – рассказал Ерофеев. – После того, как утвердит губернатор это решение, оно вступит в законную силу».

Эксперт выразил надежду, что в саду в будущем установят памятник ученому. «Скульпторы и архитекторы будут вольны в своих фантазиях, поскольку вокруг дома-пятиэтажки шестидесятых годов, и нет архитектурно-пространственной композиции, которую можно было бы какими-нибудь памятником нарушить. Но, конечно же, это дело очень ответственное, поскольку речь идет о нобелевском лауреате, человеке с мировым именем, планетарного масштаба, не побоюсь таких высокопарных слов», – говорит краевед.

Не исключено, что зеленое пространство будут использовать школы для проведения уроков на свежем воздухе. «В школах сейчас запрещают пользоваться мобильными телефонами. Здесь может пройти урок физики: «Ребят, достаньте мобильные телефоны и задумайтесь, кто и когда их изобрел, благодаря кому они появились. А появились они благодаря Жоресу Ивановичу Алферову, потому что здесь, у нас, все начиналось. Я думаю, что это в самом хорошем смысле придаст ребятам патриотический импульс», – добавил Ерофеев.

Знаменитый ученый, лауреат Нобелевской премии по физике ушел из жизни в начале марта 2019 года, успев написать 500 научных работ и стать автором более пятисот изобретений. «Фонтанка» писала о пяти открытиях Алферова, которые получили широкое практическое использование.