Страшно красив. Ураган «Дориан» сняли из космоса

NASA опубликовало космическое видео урагана, который в ближайшие сутки ждут в США. Он ослаб, но аэропорты закрыл.

Видео

Видео, снятое камерами международной космической станции 2 сентября, появилось в твиттере NASA через сутки. Как раз в тому времени, когда «Дориан», бушующий у берегов Северной Америки, ослабел до второй из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона. При этом максимальная скорость ветра составляет 195 км/ч, сообщает РБК.

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Основной удар на себя примет сначала восточное побережья Флориды, а потом штаты Джорджия и Южная Каролина. В международном аэропорту Орландо 4 сентября будут отменены не менее тысячи авиарейсов.

«Дориан» 1 сентября обрушился на Багамские острова. Его жертвами стали пять человек.