Плюс дело — минус дело. С Егора Жукова сняли обвинение в массовых беспорядках

Следственный комитет не только ходатайствовал о переводе студента ВШЭ из СИЗО домой, но и признал, что в беспорядках конца июля в Москве он не участвовал.

О том, что преследование Егора Жукова по статье 212 Уголовного кодекса прекращено вечером 3 сентября, сообщает СК РФ. Чуть ранее днем студенту, а также еще одному фигуранту дела Сергею Фомину была изменена мера пресечения на домашний арест.

Однако, в ходе расследования, тут же добавляют в пресс-службе, установлен другой эпизод «преступной деятельности» и возбуждено новое уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета.

Эксперты ведомства уверены, что в четырех видео, размещенных на видеоблоге студента-политолога осенью 2017 года, он призывает к свержению конституционного строя, мятежам и препятствованию работе полиции.