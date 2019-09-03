«Лада» улетела в кювет в Отрадном. Водителя не довезли до больницы

В Кировском районе Ленобласти днем 3 сентября в результате дорожной аварии погиб водитель. Кто он, пока не известно.

ДТП случилось в 13:35 около дома 123 по 2-й линии в городе Отрадное. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, автомобиль ВАЗ-2114, двигаясь от 2-й линии в сторону 3-й линии по 3-му Советскому проспекту, съехал в кювет и опрокинулся.

Личность и возраст водителя «Лады» пока не установлены – скорая увезла его до прибытия на место полиции. Но до больницы мужчину довезти не успели, он скончался в машине скорой помощи.

Смотреть в новом окне Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти