После публикации «Фонтанки» ГИБДД нашла нарушителя парковки, но уже другого. Ему не повезло

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отреагировало на публикацию «Фонтанки» о нарушении правил парковки на улице Кропоткина в Петроградском районе города.

Наш читатель, напомним, днём 3 сентября заметил на Кропоткина сразу три автомобиля, припаркованных на тротуаре. Он рассказывал, что позвонил в ГИБДД, но никто не приехал. Однако, сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды управления, заявок по данному адресу в Госавтоинспекцию не поступало.

После публикации «Фонтанки» на место выехал начальник отдела ГИБДД Петроградского района. Сфотографированных читателем автомобилей на тротуаре уже не оказалось, но был другой – «Форд». Его эвакуировали. По состоянию на 17 часов тротуар был чист.

Тему неправильной парковки в Петербурге за последние дни всколыхнули несколько резонансных случаев – резонансных из-за престижности моделей и личностей нарушителей. Например, Rolls-Royce крупного строителя также заметили на тротуаре, на Выборгской набережной, а Большую Конюшенную улицу у ДЛТ перекрывали вставшие вторым рядом BMW с «красивым» номером, а через пять дней за два часа – ещё один BMW, а через пару часов ровно там же Mercedes-Benz C200 4MATIC, тоже c «красивым» номером.