Прокуратура заинтересовалась столкновением самолётов в Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проведение проверки по факту столкновения двух самолетов в международном аэропорту Шереметьево, сообщает ведомство вечером 3 сентября.

"По предварительным данным, установлено, что 03 сентября 2019 года примерно в 15 часов 50 минут в международном аэропорту Шереметьево в момент буксирования борт авиакомпании "Аэрофлот" столкнулся с лайнером Royal Flight. При этом пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали", – сообщает ведомство.

Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подразделений аэропорта и авиакомпании, отвечающих за соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности полетов. В том числе прокуратура проверит соблюдение авиакомпанией прав пассажиров при осуществлении воздушной перевозки", – добавляют в прокуратуре.

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В Royal Flight, сообщает ассоциация туроператоров России, уверяют, что рейс пострадавшего самолета, который должен был вылететь в 3 ночи 4 сентября, выполнит резервный Boeing 777. Он же в течение суток будет выполнять остальные рейсы поврежденного борта.

Напомним, что в результате столкновения была проведена эвакуация пассажиров лайнера, который должен был отправиться в Пекин. На борту второго самолета пассажиров не было.