"Ужасный и некомпетентный". Президент США продолжает смеяться над мэром Лондона

Президент США Дональд Трамп вступил в заочную перепалку в Twitter с мэром Лондона Садиком Ханом, который раскритиковал его за отмену визита в Польшу на мероприятия, приуроченные к 80-летию с начала Второй мировой войны.

"Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан был обеспокоен тем, что я сыграл вчера очень быструю партию в гольф", – написал Трамп. При этом он написал и имя, и фамилию мэра с ошибками (Sadique Kahn вместо Sadiq Khan).

The incompetent Mayor of London, Sadiq Khan, was bothered that I played a very fast round of golf yesterday. Many Pols exercise for hours, or travel for weeks. Me, I run through one of my courses (very inexpensive). President Obama would fly to Hawaii. Kahn should focus on.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. September 2019

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По утверждению Трампа, в то время как другие могут играть часами или по неделям ездить играть в гольф, он сам быстро проходится по одному из принадлежащих ему полей. "Очень недорого – президент (Барак) Обама полетел бы для этого на Гавайи", – заявил Трамп.

Ранее Трамп отменил поездку в Польшу, сославшись на необходимость руководить мерами по ликвидации последствий урагана "Дориан". Хан, который участвовал в мероприятиях в Польше, заявил в интервью Politico, что Трамп не смог приехать, потому что "явно был занят – боролся с ураганом с поля для гольфа". Трамп также посоветовал Хану сосредоточиться на борьбе с преступностью в Лондоне, которая, по мнению американского президента, "полностью вышла из-под контроля". "Люди боятся просто ходить по улицам. Он ужасный мэр, который не должен вмешиваться в наши дела!" – заключил Трамп.

Хан и Трамп уже не раз заочно обменивались колкостями. В первый визит в Лондон Трамп назвал Хана "законченным неудачником", а тот сравнил президента США с дразнящимся школьником.