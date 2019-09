"Ужасный и некомпетентный". Президент США продолжает смеяться над мэром Лондона

Президент США Дональд Трамп вступил в заочную перепалку в Twitter с мэром Лондона Садиком Ханом, который раскритиковал его за отмену визита в Польшу на мероприятия, приуроченные к 80-летию с начала Второй мировой войны.

"Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан был обеспокоен тем, что я сыграл вчера очень быструю партию в гольф", – написал Трамп. При этом он написал и имя, и фамилию мэра с ошибками (Sadique Kahn вместо Sadiq Khan).

The incompetent Mayor of London, Sadiq Khan, was bothered that I played a very fast round of golf yesterday. Many Pols exercise for hours, or travel for weeks. Me, I run through one of my courses (very inexpensive). President Obama would fly to Hawaii. Kahn should focus on....