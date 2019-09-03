Свадьба главного тренера «Зенита» откладывается до октября

Долгожданная свадьба главного тренера «Зенита» Сергея Семака со своей женой Анной перенеслась на октябрь. Об этом в своем инстаграме написала сама Анна.

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«Свадьбу мы перенесли на начало октября», – написала жена главного тренера «Зенита».

Кроме того, она заметила, что Сергей Семак на фотографии https://www.fontanka.ru/2019/09/02/122/ в аэропорту был не мрачен, а «как всегда харизматичен».

Пара уже находится в Мюнхене, где осматривает достопримечательности и обедает в веганских ресторанах.

В июне Сергей Семак сделал жене предложение. В инстаграме Анна подтвердила, что пара ранее развелась. Повторная свадьба изначально была намечена на 3 сентября.