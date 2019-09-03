Red Garland Trio ‎– «Groovy»

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«Groovy» – альбом выдающегося джазового пианиста Реда Гарланда. В 50-х годах двадцатого века Ред Гарланд, сотрудничая с Майлзом Дейвисом, был популяризатором фортепианной техники блок-аккордов.

Техника игры на фортепиано, характерная для Гарланда, которая сегодня широко используется в джазовом пианино, была уникальной для того времени.