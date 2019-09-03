Защита Пака оставила на усмотрение суда вопрос УДО Кокорина и Мамаева

Защита главы департамента Минпромторга Дениса Пака оставила вопрос об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на усмотрение Алексеевского районного суда Белгородской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката чиновника Наталью Шатихину. Ходатайства об УДО будут рассмотрены 6 сентября на заседании на территории колонии.

— В адрес Алексеевского районного суда Белгородской области, а также районной прокуратуры было направлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие потерпевшего или его представителя, — сказала Шатихина. — Вопрос об условно-досрочном освобождении осужденных целиком оставлен на усмотрение суда.

Как я не раз подчеркивала, главным результатом в таких делах в большей степени является сам факт уголовной ответственности виновных, а не строгость наказания.

Бытовое насилие, которое, к сожалению, у нас в обществе очень распространено, стало привлекать все больше внимания в медийном пространстве. За прошедший год в новостные ленты все чаще стали попадать случаи хулиганского нарушения порядка в общественных местах, насилия в отношении окружающих. Значит, есть надежда, что наше общество рано или поздно перестанет относиться к этому как к норме, а люди постепенно научатся выражать свое мнение исключительно словами.

В начале июля осужденные были доставлены в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.