Происшествия
Конюшня под Петербургом, где погибли девять лошадей, горела трижды. Огонь уничтожал постройки на фоне землевладельческих дискуссий
Земельный участок в областном поселке Стеклянный, где была расположена конюшня «Идальго», в недавнем прошлом сменил владельцев. Пожары там случались раз в год, но к гибели животных привели впервые.
После возбуждения уголовного дела по факту умышленного уничтожения имущества владельцев ранчо «Идальго», «Фонтанка» нашла предыдущих владельцев земли и вспомнила, что постройки на этой территории горели не единожды.
Впервые о масштабном пожаре в Ленобласти сообщалось зимой 2016-го, тогда огонь уничтожил 200 квадратных метров конюшни – в тот момент там располагался центр конной медитации «Альбион». Лошади не пострадали, но пока строения не восстановили, животным пришлось мерзнуть на улице. Следующий пожар, по словам бывшего владельца, был в феврале 2017 года, но сгорел только сарай с сеном, коневоды справились с огнем сами, утверждает петербуржец.
Осенью 2018 года пламя заняло площадь в три раза больше, было уничтожено 600 квадратов построек, также обошлось без жертв.
На фоне ежегодных пожаров «Альбион» решил подыскать себе другое место. Новым собственником стала владелица сгоревшего накануне ранчо «Идальго». У бывших и нынешних хозяев, по словам предшественника, были разные взгляды на статус оставшихся от «Альбиона» построек, однако в суд свои разногласия стороны не выносили.
Во время пожара 2 сентября в загонах погибли девять лошадей. Рядом с пепелищем была найдена канистра из-под топлива.
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