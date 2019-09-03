Конюшня под Петербургом, где погибли девять лошадей, горела трижды. Огонь уничтожал постройки на фоне землевладельческих дискуссий

Земельный участок в областном поселке Стеклянный, где была расположена конюшня «Идальго», в недавнем прошлом сменил владельцев. Пожары там случались раз в год, но к гибели животных привели впервые.

После возбуждения уголовного дела по факту умышленного уничтожения имущества владельцев ранчо «Идальго», «Фонтанка» нашла предыдущих владельцев земли и вспомнила, что постройки на этой территории горели не единожды.

Впервые о масштабном пожаре в Ленобласти сообщалось зимой 2016-го, тогда огонь уничтожил 200 квадратных метров конюшни – в тот момент там располагался центр конной медитации «Альбион». Лошади не пострадали, но пока строения не восстановили, животным пришлось мерзнуть на улице. Следующий пожар, по словам бывшего владельца, был в феврале 2017 года, но сгорел только сарай с сеном, коневоды справились с огнем сами, утверждает петербуржец.

Осенью 2018 года пламя заняло площадь в три раза больше, было уничтожено 600 квадратов построек, также обошлось без жертв.

Реклама



На фоне ежегодных пожаров «Альбион» решил подыскать себе другое место. Новым собственником стала владелица сгоревшего накануне ранчо «Идальго». У бывших и нынешних хозяев, по словам предшественника, были разные взгляды на статус оставшихся от «Альбиона» построек, однако в суд свои разногласия стороны не выносили.

Во время пожара 2 сентября в загонах погибли девять лошадей. Рядом с пепелищем была найдена канистра из-под топлива.