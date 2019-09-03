ВАД отремонтирует Выборгское шоссе до КАД в рамках «дополнительных» контрактов Смольного

Акционерное общество «ВАД» оказалось единственным участником аукциона на ремонт Выборгского шоссе от проспекта Энгельса до кольцевой автодороги. Ранее деньги на ремонт перекинули со строительных объектов.

Протокол подведения итогов опубликован на сайте госзакупок 3 сентября. Максимальная заявленная стоимость контракта — 575 млн рублей. Срок выполнения работы — до 15 ноября 2020 года.

Напомним, ранее стало известно, что Смольный намерен разыграть в 2019 году часть объектов, которые ранее были отнесены на более поздний период. Это стало возможным из-за того, что 2,4 млрд рублей были переведены с объектов капстроительства: отмененной развязки на «Экспофорум», объектов компании «Пилон» и перенесенной на более поздний срок Южной магистрали. Порядка 600 млн было заложено на Выборгское шоссе. Контракт на 960 млн на южные дороги достался «АБЗ-Дорстрой». Лот на 850,5 млн с дорогами в северных районах выиграл «Орион плюс».