На Крестовском острове горела крыша дельфинария, у входа эвакуированные дети

Пожар по номеру 1-бис тушили спасатели в Петроградском районе Петербурга. Дымило под крышей.

О веренице пожарных машин, вечером 3 сентября промчавшихся мимо Большого Крестовского моста в сторону Константиновского проспекта, «Фонтанке» сообщили читатели около половины седьмого вечера. К дельфинарию приехали 10 машин спасателей, две реанимации и несколько автомобилей полиции.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, дымила крыша дома 19 по Константиновскому проспекту, в здании расположен дельфинарий и бассейн «Спартак«. Горел деревянный короб вентиляции на площади 2 квадратных метра.

Читатель «Фонтанки» Сергей

В настоящее время сотрудникам МЧС удалось справиться с пламенем, огонь ликвидирован. Оказавшиеся на месте читатели «Фонтанки» добавили, что дыма уже не видно, остался только запах.

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По словам очевидцев, на газоне собрались несколько десятков эвакуированных детей. В МЧС уточнили, что из здания вывели 20 человек.

Отметим, представления в дельфинарии заканчиваются в шесть часов вечера.