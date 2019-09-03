Нездоров, к полету годен. Кого медики авиакомпании «Россия» пускали за штурвал

В «России» много лет действовал конвейер по покупке летчиками положительных медзаключений, считают следователи. Пилоты раскрыли им расценки, по которым можно было получить допуск хоть с дистрофическим зрением, хоть без теста на наркотики.

Марина Лысцева/ТАСС

В Петербурге за серию коммерческих взяток будут судить летного врача компании «Россия» Виктора Ермакова, его подчиненную Тамару Меньщикову и эксперта в области авиационной медицины Ксению Шункову. По версии обвинения, они создали бесперебойную схему фальсификации медицинских заключений пилотам, которых в силу разных причин должны были списать, но они продолжали карьеру.

О возможных допусках к полетам летчиков, не подходящих по состоянию здоровья, в Петербурге заговорили более трех лет назад. В коммерческом подкупе – получении денег за незаконные действия – был заподозрен 66-летний председатель врачебно-летной экспертной комиссии (ВЛЭК) авиакомпании «Россия» Виктор Ермаков. Следственный комитет предъявил ему 27 тысяч рублей, за которые пилот купил справку о годности к летной работе. В комментарии «Московскому комсомольцу» представитель компании усомнился в непорядочности Ермакова и успехе расследования.

К сентябрю 2019 года уголовное дело с участием Виктора Ермакова распухло до 25 эпизодов. Схема покупки нужных заключений действовала минимум с 2011 года, считает обвинение.

Идеологом упрощенной процедуры медицинского освидетельствования через медцентр «России» следствие считает известного в России эксперта в области авиационной медицины Ксению Шункову. Она неоднократно участвовала в расследовании авиационных происшествий с гражданскими воздушными судами в составе комиссии МАК. Входит в рабочую группу по вопросам медицинского и санитарно-эпидемиологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации государств – участников СНГ. Окончила пять вузов.

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В начале 2010-х Шункова работала в компании «Балтийские авиалинии» врачом. «Располагая информацией, что Ксения Анатольевна за незаконное вознаграждение оказывает авиационному персоналу содействие в беспрепятственном прохождении ВЛЭК в авиакомпании «Россия» и опасаясь быть признанным негодным к летной деятельности из-за проблем со здоровьем, обратился к ней за помощью в получении положительного медицинского заключения», – рассказывал один из пилотов следователям транспортного СК.

По мнению обвинения, Шункова подыскивала заинтересованных в упрощенном прохождении ВЛЭК пилотов, а иногда участвовала в оформлении подложных медицинских документов, искажавших истинное состояние здоровья.

Виктор Ермаков возглавлял врачебную комиссию «России» с 2003 года. В его обязанности входили наблюдение за летным составом, диспетчерами воздушного движения, бортпроводниками. За ним оставалось последнее слово в определении годности авиасостава по здоровью. Обвинение считает, что он за мзду принимал подысканных Шунковой летчиков, незаконно исключал дополнительные обследования, если появлялись сомнения в их состоянии здоровья, исключал из процедуры ВЛЭК обязательное тестирование на наличие наркотиков и психотропных веществ. В некоторых случаях, по версии следствия, Ермаков незаконно инициировал повторное освидетельствование пилотов, у которых независимые медики находили отклонения в состоянии здоровья от нормы, и подгонял результаты под годность. Также он при необходимости лично принимал пилотов и вносил в их медисторию неверные сведения для допуска к осуществлению летной деятельности.

Подручной Ермакова во ВЛЭК обвинение назвало Тамару Меньщикову. Она работала медсестрой медсанчасти «России», потом стала секретарем комиссии.

С января 2011 года по февраль 2016-го обвиняемые, по версии следствия, получили вознаграждение от 25 человек. По данным «Фонтанки», у некоторых имелся своеобразный «абонемент» во ВЛЭК. Один из летчиков, например, пользовался услугами фигурантов в течение четырех лет. Ежегодно он должен был по одному разу проходить комиссию и являться на межкомиссионный медосмотр. За положительное заключение на ВЛЭК он платил, по мнению следствия, 15 тысяч рублей, на осмотре – 10 тысяч. Такое сотрудничество позволяло продолжать ему карьеру, несмотря на то что минимум с 2011 года ему был поставлен диагноз по состоянию левого глаза, который исключает осуществление летной деятельности. Всего летчик заплатил сто тысяч рублей.

«Россия» прокомментировала историю с выдачей фиктивных заключений: «Сотрудники, в отношении которых возбуждено уголовное дело, в авиакомпании не работают. Авиакомпания выражает непримиримую позицию по отношению к подобным эпизодам. Во время следствия мы сотрудничали с правоохранительными органами, были предоставлены все необходимые документы».

Корреспондент «Фонтанки» позвонил по телефону секретаря врачебно-летной экспертной комиссии компании «Россия» и попросил Тамару Меньщикову.

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«Это я», – ответил женский голос. Услышав причину интереса, Тамара Вениаминовна попросила время, чтобы подумать, и не перезвонила. По ее словам, Виктор Ермаков также работает в «России».

«Он летный врач. Сейчас находится в отпуске», – уточнила Меньщикова.

Ксения Шункова не стала обсуждать с «Фонтанкой» детали расследования, сославшись на занятость.

Уголовное дело поступило в Московский районный суд, к рассмотрению еще не назначено.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»