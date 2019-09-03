Путин прилетел во Владивосток на Восточный экономический форум

Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.

"Кроме того, под председательством Президента пройдет заседание президиума Госсовета по вопросу о национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года", – сообщает пресс-служба Кремля.

В столицу Приморья глава государства прилетел из Монголии, где он находился с официальным визитом по случаю празднования 80-й годовщины победы на Халхин-Голе и подписал договор о дружбе между странами.

На 4 сентября запланированы переговоры российского лидера с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, до начала которых они вместе посетят судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень.