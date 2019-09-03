Вантовый мост на внутреннем кольце КАД до конца ноября сузят до двух полос

В конце сентября на Большом Обуховском (вантовом) мосту через Неву начнут менять аварийный деформационный шов. Дорожные работы до конца ноября оставят для водителей на внутреннем кольце КАД лишь две полосы.

Как сообщает 3 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 23 сентября по 24 октября на вантовом мосту будут перекрыты переходно-скоростная, первая и вторая полосы движения на внутреннем кольце, а с 25 октября по 26 ноября – вторая, третья и четвёртая полосы. При этом на оставшихся открытыми полосах будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч.

«Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий. Ориентировочный срок, необходимый для полной замены шва, составляет два месяца», – отмечают в управлении.

Реклама



Работы выполнит ООО «ЕвроТрансСтрой». Вестись они будут круглосуточно, в три смены. Чтобы не затруднять жизнь автомобилистам еще сильнее, ограничения движения на Народной улице, ремонт которой тоже был запланирован на первый месяц осени, должны снять до 23 сентября.

Проблемы с деформационным швом на 57-м километре внутреннего кольца КАД были обнаружены в апреле во время планового осмотра. Дефекты требовали немедленного устранения. С 27 по 30 апреля там восстанавливали отдельные элементы конструкции шва, затем на проблемном участке до устранения дефекта ограничили движение грузовых машин, а состояние шва было поставлено на мониторинг.