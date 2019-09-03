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03.09.2019 18:36
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Вантовый мост на внутреннем кольце КАД до конца ноября сузят до двух полос

Вантовый мост на внутреннем кольце КАД до конца ноября сузят до двух полос

В конце сентября на Большом Обуховском (вантовом) мосту через Неву начнут менять аварийный деформационный шов. Дорожные работы до конца ноября оставят для водителей на внутреннем кольце КАД лишь две полосы.

Как сообщает 3 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 23 сентября по 24 октября на вантовом мосту будут перекрыты переходно-скоростная, первая и вторая полосы движения на внутреннем кольце, а с 25 октября по 26 ноября – вторая, третья и четвёртая полосы. При этом на оставшихся открытыми полосах будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч.

«Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий. Ориентировочный срок, необходимый для полной замены шва, составляет два месяца», – отмечают в управлении.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Работы выполнит ООО «ЕвроТрансСтрой». Вестись они будут круглосуточно, в три смены. Чтобы не затруднять жизнь автомобилистам еще сильнее, ограничения движения на Народной улице, ремонт которой тоже был запланирован на первый месяц осени, должны снять до 23 сентября.

Проблемы с деформационным швом на 57-м километре внутреннего кольца КАД были обнаружены в апреле во время планового осмотра. Дефекты требовали немедленного устранения. С 27 по 30 апреля там восстанавливали отдельные элементы конструкции шва, затем на проблемном участке до устранения дефекта ограничили движение грузовых машин, а состояние шва было поставлено на мониторинг.

Справка:

На стадии проектирования моста для восприятия всех деформаций и напряжений был заложен деформационный шов «Maurer-Söhne» DS-960 (Германия). На сегодняшний день он является уникальной конструкцией на дорогах Северо-Западного региона, не считая аналогичного шва на внешнем кольце КАД, работы по замене которого были завершены в 2018 году, отмечают в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Конструкция деформационного шва представляет собой сложную модульную систему. Ее общая длина составляет 26,374 м, а общий вес – 36,1 т. Для удобства монтажа, а также для обеспечения непрерывного движения транспорта по мосту деформационный шов на заводе-изготовителе был разделен на две секции длиной 12,689 и 13,685 м. Вес секций составил 16,05 и 20,05 т соответственно. Учитывая, что ширина полосы движения составляет 3,75 м, каждая из секций перекрывает более трёх полос движения.

Из-за сложности конструкции шва разделение его на более мелкие секции физически невозможно, и к тому же это привело бы к увеличению количества сварных швов и, следовательно, к увеличению продолжительности ремонта и мест концентрации напряжений.

Срок изготовления такого деформационного шва заводом-изготовителем - немецкой фирмой «Maurer-Söhne» - и поставки его в Россию составляет до полугода.

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