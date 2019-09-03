Пулково рвётся в «открытое небо». Аэропорт просит у федеральных властей особый статус и обещает бум лоукостеров

Снятие ограничений для иностранных компаний поможет увеличить пассажиропоток более чем в полтора раза к 2025 году. Но палки в пропеллер вставляют российские перевозчики и необходимость приоритетного обслуживания первых лиц страны.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

О том, что Пулково до конца 2019 года может получить статус самого свободного аэропорта в России, сообщил 3 сентября на пресс-конференции генеральный директор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев. Как пояснил топ-менеджер, к этому моменту Минтранс должен принять решение по поводу предоставления ему так называемых пятой и седьмой степени авиационных свобод, которые словно магнит притянут в Петербург иностранных перевозчиков.

Статуса «открытого неба» оператор Пулково добивается уже несколько лет. В июле стало известно о том, что ВВСС снова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с такой просьбой. По словам Леонида Сергеева, президент дал поручение Минтрансу проработать вопрос до 1 января. «И мы должны завершить все переговоры до этого срока», – сказал он. В Минтрансе «Фонтанке» подтвердили, что вопрос о предоставлении Пулково пятой и седьмой свобод находится «в работе», но отметили, что «окончательных решений не принято».

Пятая свобода воздуха дает право иностранным авиакомпаниям при полете из своей страны в третью приземляться в России и брать здесь пассажиров и грузы. Сегодня такой режим действует во Владивостоке, Сочи, Калининграде и Улан-Удэ. Седьмая свобода воздуха позволяет перевозить пассажиров и грузы между двумя государствами без посадки в стране регистрации авиакомпании. К примеру, венгерский лоукостер WizzAir, который сейчас может летать из Петербурга только в Будапешт и Лондон, где у него есть отдельное юрлицо, смог бы свободно возить пассажиров, к примеру, в Польшу и Чехию, где у него есть базы, пояснил коммерческий директор ВВСС Евгений Ильин.

Седьмой степени свободы на данный момент в России нет ни у кого. Получение такого права сделало бы Пулково самым либеральным отечественным аэропортом и привлекло бы сюда, в первую очередь, европейские лоукостеры, считают в ВВСС. По словам Леонида Сергеева, вопрос о пятой свободе можно считать почти решенным. «Мы для каждой страны создаем свою программу и ее обсуждаем», – сказал он. По седьмой степени свободы «идут консультации и переговоры». «Мы первый региональный аэропорт, и мы создаём прецедент, поэтому с нами, как бы это сказать мягко, – работают», – сказал он.

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Заместитель главы комитета по транспорту Петербурга Алексей Львов сообщил, что власти Северной столицы тоже принимают участие в переговорах с Минтрансом. По его словам, авиакомпания «Россия», которая должна была стать базовым перевозчиком для Пулково, не оправдала ожиданий. «Роста пассажиропотока и географии не возникает», – отметил Алексей Львов. Но переговоры идут не так гладко, как хотелось бы: Минтранс защищает интересы национальных перевозчиков.

В авиакомпаниях «Россия» и S7, которые являются основными российскими игроками, работающими в Пулково, на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили. Но в одном из крупных перевозчиков подтвердили, что действительно опасаются увеличения конкуренции со стороны иностранных лоукостеров, которые, очевидно, встанут на самые популярные направления.

Сейчас Смольный и ВВСС пытаются убедить Минтранс в том, что отечественные компании в случае прихода иностранных «не понесут потерь». Доводы сводятся к тому, что у россиян есть возможность кооперироваться с заграничными игроками и организовывать совместные рейсы. Кроме того, они смогут заработать на транзите: зарубежные компании доставят туристов в Петербург, а российские повезут их дальше — в другие регионы страны.

Ожидание роста пассажиропотока повлияет на инвестиционную программу Пулково. Ранее сообщалось, что аэропорт готов вложить 500 млн евро в расширение центрального терминала за счет пристройки дополнительных галерей с северной и южной сторон, а также увеличения выходов на посадку. В случае получение статуса «открытого неба» программа может быть скорректирована, не исключил Евгений Ильин. Ранее ВВСС рассматривали строительство в южной части отдельного терминала для лоукостеров или использование для этой цели здания Пулково-2.

Но российские перевозчики опасаются, что вместе с инвестициями увеличатся и аэропортовые сборы, которые в Пулково и без этого одни из самых высоких в стране. А вот расчет на стремительный рост пассажиропотока может не оправдаться. Пулково, наравне с московским Внуково, обязано принимать первых лиц страны и статусные иностранные делегации на постоянные форумы и переговоры. «Это означает, что аэропорт в любой момент может быть перекрыт, что слишком рискованно для лоукостеров, которые хотят за полчаса высадить и посадить новых пассажиров, они не могут позволить себе промедления», – рассказал собеседник «Фонтанки». Ранее бюджетная «дочка» Аэрофлота «Победа» отказалась от международных рейсов из Пулково, поскольку проверки ФСБ якобы срывали ей график полетов.

В ВВСС рассчитывают, что заинтересовать иностранных операторов помогут льготные тарифы на обслуживание, на которые могут претендовать самые динамичные перевозчики. Сейчас город и аэропорт выделяют на такие субсидии 500 млн рублей, но в случае предоставления режима открытого неба он может быть увеличен до 1 млрд рублей.

Склонить федеральные власти в пользу предоставления свобод поможет экономическая выгода для Петербурга. С 1 октября в Северной столице заработают электронные визы. Список стран, жители которых смогут претендовать на упрощенный режим въезда, пока не известен, но в Смольном ожидают, что он будет аналогичным Калининграду и включать 53 государства.

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Благодаря электронным визам и авиационным свободам Пулково смогло бы нарастить пассажиропоток с нынешних 20 млн до 35 млн человек уже к 2025 году, а не к 2039, как планировалось ранее, считает Леонид Сергеев. В качестве примера он привел Владивосток, где только пятая свобода позволила увеличить трафик в 1,6 раз. «Пробиты все показатели», – подытожил он. Прирост пассажиропотока дал бы мощный толчок для развития малого и среднего бизнеса, поскольку иностранные туристы тратят куда больше, чем отечественные, пояснил топ-менеджер. «По сути это пилотный проект по экспорту услуг», – подытожил он.

Но именно электронные визы могут стать препятствием для получения седьмой авиационной свободы, считает независимый авиаэксперт Андрей Крамаренко. По его словам, инициатива Пулково получить льготы не вызывает энтузиазма у отечественных перевозчиков. «Режим открытого неба только в Петербурге не очень сильно ударит по их бизнесу, но он создаст опасный прецедент», – считает он. Минтранс, который стоит на страже их интересов, может поставить вопрос на паузу, аргументируя это желанием проверить, какой эффект даст упрощение режима въезда само по себе. «После того, как он будет исчерпан, можно будет вернуться к вопросу «открытого неба», – говорит он.

Получение пятой свободы выглядит более реалистично, но она будет интересна в основном дальнемагистральным перевозчикам. «Например, если компания хочет летать из Пекина в Петербург и Стокгольм, но на каждом отдельном направлении спрос недостаточен», – пояснил он. Возможность забирать пассажиров в Северной столице, возможно, приведет в Пулково новых контрагентов, но бума перевозок, о котором мечтает руководство аэропорта, не создаст.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»