Все еще течет. После публикации «Фонтанки» о затопленном на Васильевском «Художнике» посмотреть на воду собралась комиссия

Комиссию из коммунальных служб вместе с прокуратурой Василеостровского района Петербурга в своем магазине художественных принадлежностей утром 3 сентября принимала директор лавки и владелец помещения. Всю воду перекрыли, но она все равно течет.

О нашествии людей в касках в магазин «Художник» на 6-й линии Васильевского острова «Фонтанке» сообщила директор организации Людмила Сидорова. По ее словам, после публикации о регулярно наполняемой из ниоткуда лужи в углу подвального помещения туда приехала делегация из представителей управляющей компании «Возрождение», Водоканала и «Теплосети Санкт-Петербурга». Присутствовал на месте и человек от прокуратуры, как объяснила Сидорова, он внимательно слушал и записал фамилии всех собравшихся. К слову, далеко ему ходить не пришлось, районный надзор располагается в том же доме № 7.

Комиссия перекрывала краны, горячие и холодные, вместе и поочередно. Лужа в углу при любом положении вентилей реагировала одинаково: продолжала потихоньку наполняться. Никаких выводов после нескольких часов в магазине никто из присутствовавших не сделал. Где расположен таинственный источник, все еще не ясно. Все, кто имеет отношение к трубам, свое хозяйство проверили и убедились, что оно цело. Ни запаха, ни однозначно указывающей на владельца пробоины температуры вода не имеет – комнатные 23 градуса могут быть и из канализации, и в летнее время из теплосети.

По словам Сидоровой, сбор аварийщиков привлек внимание соседей. Оказалось, что мокро и в соседнем продуктовом магазине, и немного в торгово-офисном центре «Андреевский двор» на другой стороне Бугского переулка.

Пока коммунальщики размышляют над подземной головоломкой, сотрудники магазина организовали ночные дежурства, чтобы, придя утром на работу, не обнаружить плавающие по подвалу кисти и холсты.