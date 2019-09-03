Цифровая эра петербургского транспорта откладывается. В комплексной информационной системе мало единства

Испытания КИСУ для общественного транспорта должны закончиться сразу после выборов, но, по мнению чиновников и экспертов, она не готова.

Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

Комплексная система управления общественным транспортом, которую ждут к ноябрю, остается вещью в себе. Разработчики ссылаются на коммерческую тайну, но открытием актуальная готовность КИСУ стала и для новой смольнинской администрации. По данным «Фонтанки», летом была собрана комиссия из независимых экспертов, которым предстояло выяснить, насколько в реальности разработана каждая из 12 подсистем КИСУ и как они взаимодействуют между собой. В начале июля комиссия представила список из нескольких десятков претензий. По словам ознакомившихся с документом, в глазах рябит от слов «не реализовано», «отсутствует», «не продемонстрирован». Производители же видят встающую над системой новую тень — и снова московской компании.

Надо переделывать

Как говорят источники «Фонтанки» в комтрансе, в докладе комиссии очень много специального, но есть и понятное: в частности, сообщается, что подсистема «Учёт реализации проездных документов и контроль оплаты проезда» не является независимым программным продуктом, а на самом деле просто надстройка на платформе «1С», права на которую Смольному не передать. Некоторые подсистемы на начало июля вообще существовали только в виде прототипов экранных форм.

Кроме того, говорится о том, что подсистемы 1-3 (касаются реестра маршрутов, планирования перевозок и учета взаимных обязательств Смольного и перевозчиков), не готовы к эксплуатации с 15 ноября 2018 года; эксперты указывают что именно этот срок был указан в контракте и техзадании. Не были они готовы и к середине лета 2019-го. Добавим, именно 15 ноября прошлого года, согласно графику работ, заканчивался третий этап контракта ценой в 231 млн (из 755 млн общей стоимости). Кроме того, комиссия не обнаружила обмена данными между всеми подсистемами, то есть пресловутой комплексности. То же самое относится к разделам, отвечающим за контроль оплаты проезда и льготников. «Подсистемы должны «общаться» по определенному протоколу, – объясняет источник, знакомы с выводами комиссии. – То есть одна запрашивает у другой определенный объем данных, та их подготавливает и выгружает в нужном формате. Должна быть четкая взаимосвязь между подсистемами оплаты проезда и составления маршрутов — этого не нашли». Это может быть связано с тем, что над подсистемами работали разрозненные группы разработчиков; в контрактной документации на сайте госзакупок есть несколько допсоглашений о привлечении на субподряд субъектов малого предпринимательства.

Вывод собеседники «Фонтанки» транслируют простой: систему надо полностью переделывать. Если запустить её в 2020-м как есть, она будет лежать мертвым грузом на балансе, и после этого её еще надо долго и дорого дорабатывать

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Напомним, Комплексная система управления общественным транспортом должна заменить существующую систему электронного контроля оплаты проезда (СЭКОП), а также автоматическую систему управления городским общественным транспортом (АСУ ГПТ). Прототип создавал «НТЦ Измеритель», входящий в группу «Штрих»: именно она реализовала в Петербурге систему платных парковок. «Измеритель» же получил контракт на разработку самой системы в 2018-2019 годах.

По данным «Фонтанки», через несколько дней после сообщения о положении дел было собрано совещание под руководством вице-губернатора Эдуарда Батанова. По его итогам комитету по информатизации и связи (КиС) было поручено предложить подрядчику – «НТЦ Измеритель» – расторгнуть контракт по соглашению сторон. Кроме того, вместе с комтрансом ведомство должно было подготовить предложения по дальнейшим действиям в отношении КИСУ.

Секретная готовность

Батанов и комитет по информатизации вопрос «Фонтанки» о существовании этого поручения не комментируют. Контракт не расторгнут, он находится в стадии исполнения. Судя по сайту госзакупок, по нему выплачено 306 млн из 755 млн рублей, хотя с подрядчика и взыскивались неустойки. Более того, идут даже комплексные испытания системы: в КиС утверждают, что они продлятся до 9 поствыборного сентября. Эту же дату назвал и глава комитета по транспорту Александр Головин, однако у него горизонт планирования дальше. «Нам она нужна к июлю следующего года, без нее мы не справимся, – сообщил чиновник. – Я считаю, что мы добьем. Тяжело идет, система перенасыщенная. Вот сейчас проверяем каналы связи с метрополитеном под нагрузкой».

Нагрузки, судя по всему, чрезмерные. Испытания начались 20 августа, а уже через неделю, по данным «Фонтанки», Головин написал встревоженное письмо своему товарищу по КИСУ, комитету по информатизации. В нем сообщалось странное: испытания идут, а методики и программы испытаний нет как нет; на серверах только часть подсистем, что не позволяет протестировать их на взаимодействие; не устранены ошибки, выявленные ранее на стадии автономных испытаний; не хватает эксплуатационной документации. Отсюда вывод — с пусконаладкой как-то не задалось, а значит надо назначить новые испытания.

Говоря о причинах сложившейся ситуации, собеседники «Фонтанки» в Смольном советуют обратить внимание на календарный график выполнения — а конкретнее, на этап «Технический проект». По действующему контракту, на него в 2018-м было отведено 2 месяца, хотя на такие сложные проекты обычно закладывается куда больше.

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Попытка «Фонтанки» выяснить у самого разработчика, на какой стадии система находится сейчас, к успеху не привела. Услышав о выводах экспертизы, представитель «Штрих-М» заявил, что вопросы касаются рабочей информации и у издания «информация неполная и неверная». Восполнить этот пробел он, впрочем, отказался: «Приемка будет завершена, когда будет завершена, в срок. Вы сейчас пытаетесь коммерческую информацию...Эта информация относится к неразглашению».

Автобусы для москвичей

К пьесе «В ожидании КИСУ» все в общем успели привыкнуть, однако а августе этот сюжет получил неожиданный поворот с новым игроком. «Пассажиравтотранс» отменил масштабную закупку 200 автобусов за 3,3 млрд рублей; согласно официальному комментарию – «в связи с поступлением на площадку запросов и в целях расширения конкуренции, в частности, среди производителей двигателей». Однако первым откликнулись производители не двигателей, а бортового оборудования. Еще в декабре их собрали на смольнинское совещание, чтобы они участвовали в выработке методических рекомендаций по оснащению транспорта элементами КИСУ. Производителей наравне с комтрансом и разработчиками системы включили в рабочую группу, которая нацелена на обеспечение равных возможностей при госзакупках. Объединившись в «Союз производителей транспортного оборудования», они-то больше всех и удивились пертурбациям с автобусами, так что даже написали коллективное письмо на имя Эдуарда Батанова.

«В наше распоряжение поступила информация о том, что в процедуры по закупке подвижного состава ГУП «Горэлектротранс» и ГУП «Пассажиравтотранс» на закупку 150 троллейбусов и 200 автобусов соответственно внесены кардинальные изменения, – говорится в письме. - По нашей информации, произошла замена параметров технического задания… требования в имеющемся проекте ТЗ соответствуют единственному известному нам производителю оборудования для транспорта и не предполагают ни исполнение требований администрации города, ни возможности интеграции с уже установленными системами». Под письмом подписи руководителей компаний «Пассажир ТВ», «Т-Проджект», «СТЭК» (разработчики существующей системы оплаты проезда), «Современные технологии», «Рипас», «НПО Ритм» и «ИРИС РУС».

В Пассажиравтортрансе» сообщили, что техзадание еще формируется. В «Горэлектротрансе» лишь подтвердили планы по закупке троллейбусов с увеличенным автономным ходом — правда, не 150, а 124. Авторы письма Батанову остерегаются называть «единственного известного им производителя», но собеседники на рынке подсказывают, что под этим посланием уж никак не могла появиться подпись московской компании «Транстелематика». В частности, её, в отличие от других компаний, не смутило бы требование размещать все антенны на крыше транспортного средства, характеристики яркости и углов обзора для экранов, 28-дюймовые информационные экраны в салонах и другое.

«Транстелематика» ставит бортовое оборудование на столичный транспорт, объем контрактов с «Мосгортрансом» за последние годы чуть не добрал до полутора миллиардов. Основным учредителем компании, согласно выписке из ЕГРЮЛ, является «Инвестиционо-промышленная группа «Гарант» Сергея Гущина, его же СПАРК называет бенефициаром. Вместе с Сергеем Смысловым они вместе много лет владели железнодорожным оператором Rail Garant, однако весной сообщили о разделении бизнеса. В интервью «Интерфаксу» Гущин рассказывал, что операторское направление остается за Смысловым, а сам он займется другими вещами, среди которых — IT в сфере транспорта. В расследовании Ивана Голунова, посвященном московскому общественному транспорту, говорилось, что компания принадлежит бывшему запредправления «Газпрома» Александру Рязанову и его сыну. Сейчас, судя по СПАРК, Рязанов числится в участниках «дочки» «Транстелематики» компании «Пэйтранс», а его место в самом предприятии занял Кирилл Александрович Рязанов. Уточнить за 2 дня в офисе компании, есть ли у нее планы на петербургскую партию автобусов, не удалось: сначала там не смогли соединить с ответственным менеджером, затем перестали брать трубку.

Для российского и петербургского госзаказа не редкость ситуация, при которой в техзадании можно между строк прочесть название будущего поставщика. Однако интерес вызывает предположение, что бортовое оборудование на новых автобусах и троллейбусах не будет «жениться» с действующей системой оплаты и навигации. В этом случае могут возникнуть две параллельные системы. А на самом деле даже три: концессионный трамвай «Чижик» приехал в Петербург уже с оборудованием «Штриха-М» с расчетом на КИСУ, так что подключиться к действующей СЭКОП у него возможности не было. В итоге для «Чижика» пришлось формировать специальный регламент с подтверждением каждой транзакции электронной подписью. А вот если оборудование и софт на новом подвижном составе не будет дружить с КИСУ, которая пока не дружит сама с собой, это означает, что одну систему придется дорабатывать до другой. Будет ли в этом случае привлечен «Штрих», не известно.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»