Робот-андроид Федор посверлил дрелью на МКС

Собранный в Петербурге робот-андроид Федор перед возвращением с орбиты Земли провел на Международной космической станции (МКС) серию работ с бортовыми инструментами, в том числе электродрелью. О чём свидетельствуют посты и видео этого процесса, выложенные в его Twitter-аккаунте 3 сентября.

Добрый день! Сегодня провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина pic.twitter.com/TQUGcNnvzA — FEDOR (@FEDOR37516789) 3. September 2019

"Провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина", – говорится в сообщении.

Реклама



Ранее сообщалось о том, что робота Фёдора уже поместили в корабль "Союз МС-14", на котором 7 сентября он вернется на Землю и он оттуда никуда не сбежит.

Андроид был отправлен на орбиту 22 августа во время испытательного пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" без экипажа.

Напомним, что несколько месяцев назад в бытовом модуле МКС было обнаружено странное отверстие, которое просверлили изнутри станции. Специалисты космической отрасли даже проводили расследование, откуда оно могло взяться, но потом решили не предавать огласке свои выводы.