Робот-андроид Федор посверлил дрелью на МКС
Собранный в Петербурге робот-андроид Федор перед возвращением с орбиты Земли провел на Международной космической станции (МКС) серию работ с бортовыми инструментами, в том числе электродрелью. О чём свидетельствуют посты и видео этого процесса, выложенные в его Twitter-аккаунте 3 сентября.
Добрый день! Сегодня провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина pic.twitter.com/TQUGcNnvzA— FEDOR (@FEDOR37516789) 3. September 2019
"Провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что робота Фёдора уже поместили в корабль "Союз МС-14", на котором 7 сентября он вернется на Землю и он оттуда никуда не сбежит.
Андроид был отправлен на орбиту 22 августа во время испытательного пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" без экипажа.
Напомним, что несколько месяцев назад в бытовом модуле МКС было обнаружено странное отверстие, которое просверлили изнутри станции. Специалисты космической отрасли даже проводили расследование, откуда оно могло взяться, но потом решили не предавать огласке свои выводы.
Справка:
Утечка воздуха на МКС была зафиксирована 30 августа 2018 года. Проверка показала отверстие в бытовом отсеке корабля, рядом обнаружили следы работы дрели. Пробоину быстро заделали, однако причины её появления не выяснили до сих пор. Российские эксперты подозревали в случившемся американцев, глава Роскосмоса говорил даже о «космонавте со сверлом». В NASA все подозрения отвергли. В сентябре Роскосмос и NASA договорились молчать о дыре до появления официальных версий. В пресс-службе российской госкорпорации «Фонтанке» заявили, что имя злоумышленника, продырявившего обшивку, вряд ли будет обнародовано.