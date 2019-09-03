Свердловские школьники планировали стрельбу и взрывы ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В Свердловской области возбуждено уголовное дело о приготовлению к убийству двух и более лиц. Фигурантами стали трудные школьники, якобы желавшие приурочить расстрел однокашников к годовщине Беслана и национальному Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

О задержании двух школьников в городе Кушва 3 сентября сообщают местные СМИ. Новостное агентство «Между строк» со ссылкой на собственные источники рассказывает о планах подозреваемых устроить массовое убийство в средней школе № 1 и электромеханическом техникуме. Они будто бы подыскивали взрывчатку и огнестрельное оружие.

Подросткам по 16 лет, уточняет Znak.com. Отношения с одноклассниками у них не складывались, оба воспитаны в неблагополучных семьях, активно интересовались «Колумбайном» – ставшими нарицательными событиями в американской школе, где в апреле 1999 года были убиты тринадцать человек. На двадцатую годовщину расстрела в Петербурге задержали школьника, который планировал «отметить» дату вооруженным походом на сверстников.

Старшеклассников в Кушве задержали в годовщину теракта в Беслане. 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.