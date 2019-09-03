Смольный запустит автобус от Колпино до южной оконечности Фрунзенского радиуса

С 5 сентября будет запущено движение по новому автобусному маршруту № 330 «г. Колпино, Оборонная ул. – ст. метро «Шушары». Сама станция откроется в тот же день.

Как сообщает комтранс 3 сентября, движения начнется в 11.00. Маршрут включает Оборонную ул., Заводской пр., ул. Веры Слуцкой, Пролетарскую ул., ул. Братьев Радченко, пр. Ленина, Колпинское шоссе, Софийскую ул., Автозаводскую ул. и Автозаводской проезд. В обратном направлении автобус поедет до Тверской улицы.

В будни курсировать будут 10 автобусов, в выходные – 6 автобусов. Плановые интервалы составят 11 минут в утренний час пик, 12 – 15 минут – в вечерний. Кроме того, предполагается, что заезд к «Шушарам» включат в маршрут автобуса № 197.

Ранее стало известно, что три новые станции метро – «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» откроют 5 сентября. К тому времени придется исправить около сотни недоделок.

История Фрунзенского радиуса тянется с 2014 года, когда был заключен контракт на его строительство. В контракте был прописан срок до конца 2018 года, однако участок ждали в 2017-м, а потом – к ЧМ-2018. Работы шли с отставанием, «Метрострой» пенял на то, что стоимость контракта была сокращена по настоянию бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна с 35 млрд до 26 млрд рублей. В итоге были сорваны и контрактные сроки, сдачу перенесли на май 2019 года. Вскоре стало понятно, что и это утопия, и Смольный заявил о расторжении всех контрактов с «Метростроем», однако тут же передумал. Компании добавили денег на участок и поставили задачу управиться до 1 сентября. В итоге первый пробный поезд поехал в июле 2019 года.