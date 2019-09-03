Без десяти минут час. Пятый срок Яшина сократили

Суд решил частично удовлетворить жалобу оппозиционного политика на очередной административный арест. Апелляционная инстанция кропотливо подсчитала минуты.

Как сообщает в своем твиттере Илья Яшин 3 сентября, Мосгорсуд рассмотрел его жалобу: «...сократил мне срок ареста на 50 минут (не шучу). Торжество правосудия прям».

Незарегистрированный кандидат в депутаты столичной Думы уже больше месяца проводит в московском изоляторе. «С 27 июля я не сделал ни одного шага без конвоя», – написал 29 августа в своем Facebook Илья Яшин. В тот же день Тверской районный суд Москвы арестовал политика в пятый раз по обвинению в призывах к участию в несогласованной акции протеста. И снова на 10 суток.

Троицкий районный суд Москвы 3 сентября вынес решение по очередному административному делу другого незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь. Как сообщает «Апология протеста», юриста ФБК за повторное нарушение законодательства о митингах в ролике на YouTube, где она призвала выходить на акцию протеста 31 августа, оштрафовали на 300 тысяч.

В течение лета Соболь получила аналогичных штрафов более чем на миллион рублей.