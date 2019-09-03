Петербуржцы стали победителями ЧМ по парагребле и завоевали лицензию для сборной России на участие в Паралимпиаде-2020

На чемпионате мира по парагребле в Австрии российские спортсмены выиграли для сборной России две квоты на участие в Паралимпийских играх 2020 года. Одну из них завоевал петербуржец Евгений Борисов.

В составе сборной выступали двое петербургских спортсменов – помимо Евгения Борисова участвовала Валентина Жагот (незрячая спортсменка). Оба являются многократными победителями всероссийских и международных турниров. В классе двойка микс PR3 Mix2x петербургские гребцы в главном финале соревнований заняли первое место и стали победителями чемпионата мира по парагребле, показав итоговый результат 7 мин 48,320 секунд. Однако этот класс не входит в программу Паралимпиады.

По результатам финальной гонки в классе четверка микс с рулевым PR3 Mix4+ спортсмены сборной Евгений Борисов, Никита Крек, Виктория Лаврентьева, Анна Пискунова и Евгения Терехова заняли 5-е место (в 4 секундах от бронзы) и завоевали квоту для России на участие в XVI Паралимпийских летних играх в Токио.

«Это, несомненно, является огромным успехом и разрывом шаблонов для России, так как с 2012 года в этом классе лодок Россия не выходила в главный финал и не могла представлять нашу страну на Паралимпийских играх», – приводит слова Евгения Борисова благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».

В одиночном классе PR1M1x спортсмен из Подмосковья Алексей Чувашев завоевал серебро и лицензию для страны.

Академическая гребля спорта лиц с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата) впервые была включена в программу XIII летних Паралимпийских игр в Пекине в 2008 году. В соревнованиях участвуют мужчины и женщины. Гонки проводятся в 4 классах лодок на дистанции 2000 метров. В Токио будет разыграно четыре комплекта медалей в академической гребле спорта лиц с ПОДА.