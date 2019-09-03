Финский суд начал рассмотрение иска Бориса Ротенберга к банкам, которые отказались обслуживать его из-за санкций

В уездном суде Хельсинки началось рассмотрение иска Бориса Ротенберга против четырех финских банковских концернов. Российский миллиардер требует, чтобы суд обязал банк Handelsbanken принимать его платежи, а концерны Nordea, OP и Danske Bank проводить операции по его поручениям. Об этом 3 сентября сообщает Yle.

Когда Ротенберг попал под санкции США, банки отказали ему в проведении операций, опасаясь за свою деятельность, якобы из-за риска оказаться в американском черном списке. Однако имея помимо российского также гражданство Финляндии, бизнесмен настаивает, что финансовые учреждения должны соблюдать принцип равенства перед законом, согласно которым гражданин Финляндии имеет право получать банковские услуги.

Ранее Хельсинкский уездный суд отклонил иск Ротенберга к трем банкам (Nordea, Danske Bank и Osuuspankki), которые отказались работать с платежами бизнесмена.